تراجع أرباح البنك العربي 17% لـ644 مليون ريال بالربع الأول

أعلن البنك العربي الوطني تراجع أرباحه الفصلية إلى 643.8 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 779 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 17.4%.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات للبنك في الربع الأول 1.3 مليار ريال، مقابل 1.36 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 5.4%.

وقال البنك إن انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8% والناتج بشكل رئيسي من الانخفاض في المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، صافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح، قابله ارتفاع في صافي دخل الأتعاب والعمولات، صافي تحويل العملات الأجنبية، صافي دخل المتاجرة، مكاسب بيع موجودات مالية (سندات دين) مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل العمليات الأخرى.

وذكر البنك أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع بنسبة 2.5% ناتج بشكل رئيسي من الزيادة في مخصص خسائر الائتمان، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله انخفاض في مصاريف الإيجار والمباني، مصاريف الرواتب والأجور، مصروفات الاستهلاك، والانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.