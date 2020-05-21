خسائر نماء للكيماويات الفصلية تزيد 230% إلى 7 ملايين ريال

أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، لتزيد خسائرها بنسبة 230%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الخسائر خلال الربع الأول من 2020 بلغ 7.327 مليون ريال، مقارنة بـ 2.219 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة، نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية وعلى الرغم من انخفاض تكلفة المواد الأولية نتيجة إلى انخفاض أسعار اللقيم وبالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق.

وأرجعت ارتفاع الخسائر أيضا إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة تعديل احتساب حساب نهاية الخدمة وبداية ظهور آثر ترشيد المصاريف، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض القروض بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار من عوائد شركة ينساب بالربع المماثل من العام السابق.