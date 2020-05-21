في هذا التوقيت.. شركة عالمية تؤمن 400 مليون جرعة لقاح لكورونا

تخطط شركة الأدوية AstraZeneca لشحن أول شحنات من لقاح كورونا "كوفيد 19 " الذي تطوره جامعة أكسفورد في سبتمبر بعد أن تلقت أكثر من مليار دولار من هيئة الأبحاث والتطوير الطبي الحيوي المتقدمة الأميركية لتطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه.

كما استثمرت الحكومة البريطانية 47 مليون جنيه إسترليني في هذه الأبحاث.

وقالت أسترازينيكا إنها توصلت إلى اتفاقات بشأن 400 مليون جرعة على الأقل، وحصلت على طاقة تصنيع إجمالية لمليار جرعة حتى الآن.

وتأمل الشركة في توفير اللقاح في بريطانيا ابتداءً من سبتمبر.

ويشمل برنامج التطوير المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بمشاركة 30 ألف شخص بالإضافة إلى تجارب مع أطباء الأطفال.

ورغم ذلك إلا أن مؤخراً أثيرت الشكوك حول فعالية لقاح أكسفورد بعد أن فشل في إيقاف الفيروس في الاختبارات المبكرة على مجموعة من القردة.