مجموعة فتيحي تسجل خسائر فصلية 2.4 مليون ريال

سجلت مجموعة فتيحي القابضة السعودية خسائر في الربع الأول من 2020، بلغت 2.4 مليون ريال، مقابل أرباح 5.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2019.

ومقارنة مع الربع السابق خفضت مجموعة فتيحي خسائرها بنسبة 90%، حيث تكبدت في الربع السابق 24.7 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الخسائر في الربع الأول تعود عدة عوامل، من بينها انخفاض المبيعات خلال الربع الأول من عام 2020م مقارنة بالربع الأول من عام 2019م بنسبة 34.4%، تراجع حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الأول من عام 2020م مقارنة بالربع الأول من عام 2019م بنسبة 73.9%.

وقالت إن من الجوانب الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020م مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، انخفاض إجمالي المصروفات البيعية والإدارية بنسبة 8%، تحسن هامش ربح المبيعات خلال الربع الأول من عام 2020م ليبلغ 47.1%، مقارنة بهامش ربح بلغ 41.8% خلال الربع الأول من عام 2019م.

وقد تم إعادة تبويب أرقام الربع الأول من عام 2020م، ومن ثمّ تم إعادة تبويب أرقام الربع الأول من عام 2019م حيث تم إضافة بند حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة وصافي ربح الاستثمارات إلى بند الإيرادات، وتبعاً لذلك تمت إضافته ضمن إجمالي الربح خلال الفترات المالية المعروضة.