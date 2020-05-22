المجموعة العمانية للطيران تعتزم خفض التكاليف 43%

تعتزم شركة "المجموعة العمانية للطيران" خفض التكاليف بـ 43%، كما أعلنت أنها تعتزم تقليص شبكة وجهاتها بعدما تسببت جائحة كورونا في تراجع الإيرادات وتراجع الطلب على السفر.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، رئيس مجلس إدارة المجموعة، في مؤتمر صحفي اليوم: "إننا نواجه تحديا في الإيرادات وسنقوم بإعادة هيكلة للكثير من الوجهات في المستقبل".

وكانت الشركة القابضة المملوكة للدولة تقوم بتوسيع وجهاتها قبل الأزمة الصحية العالمية، سعيا للاستفادة من شعبية عمان المتزايدة كوجهة للسفر.

وتوجهت شركات الطيران حول العالم إلى خفض نفقاتها لتتمكن من الصمود خلال الأزمة الحالية بعدما اضطرت إلى وقف معظم رحلاتها التجارية، في ظل تدابير إغلاق الحدود التي أعلنتها مختلف الحكومات لاحتواء انتشار فيروس كورونا.