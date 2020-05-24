جاغوار لاندروفر تسعى لاقتراض أكثر من مليار جنيه إسترليني 

تقدمت شركة جاغوار لاندروفر، أكبر مُصّنع للسيارات في بريطانيا، للحصول على حزمة دعم من الحكومة للمساعدة في مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد.

وتجري حالياً الشركة محادثات مع إدارة الصناعات الاستراتيجية والطاقة والأعمال الحكومية البريطانية بهذا الشأن، لكن الإدارة قالت إنها لا تستطيع التعليق حالياً على المناقشات، بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الشركة طلبت قرضا يتجاوز المليار يورو.

وقالت شركة جاغوار لاندروفر إنها في محادثات اعتيادية مع الحكومة بشأن التنسيق الكامل لمجموعة من الأمور وأن محتوى المناقشات الخاصة سرية. ووصفت التقارير التي تشير إلى أن المبلغ المطلوب يقارب 2 مليار جنيه إسترليني بأنها تكنهات وغير دقيقة، وفقا لصحيفة الغارديان.

وأدى تراجع الطلب بسبب إغلاق الاقتصاد، إلى تأثر كامل قطاع السيارات. وقال تيم لورينس، محلل قطاع الصناعة، إن عودة الطلب من الصين شجع شركة جاغوار لاندروفر إلى إعادة الإنتاج.

وقالت الشركة، الشهر الماضي، إن مبيعاتها في الربع الرابع من العام المالي المنتهي في 31 مارس، تراجع بأكثر من 30% إلى 110 آلاف سيارة.

وفي الصيف الماضي، استطاعت الشركة الحصول على قرض بضمان حكومي قيمته 500 مليون جنيه إسترليني، بهدف تسريع تصنيعها للسيارات الكهربائية، بعد أن سجلت خسائر سنوية بلغت 3.6 مليار جنيه إسترليني.