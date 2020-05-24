مدينة أميركية تهدد أمازون بالإغلاق بسبب كورونا

حذر مسؤولون في مدينة كينوشا الأميركية في جنوب شرق ولاية ويسكونسن، شركة أمازون من إغلاق أحد مخازن الشركة إذا لم تتعاون على نحو كامل مع سلطات الولاية بشأن جهود الاختبارات وتعقب فيروس كورونا.

وقال أحد مسؤولي الصحة بالمدينة إنه حتى الآن تكافح وحدة الصحة التابع للمقاطعة للتنسيق مع أمازون بشأن التعامل مع حالات كورونا، وفقا لصحيفة الغارديان.

وبينما أعلنت أمازون عن وجود 20 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس، أظهر تحليل مستقل إصابة أكثر من 32 عاملا في منشأتي إتش 1 وأتش 5 التابعتين للشركة في الشهرين الماضيين.

وتم الإعلان عن إصابة أول عامل في أمازون بمقطاعة كينوشا في 16 مارس. ولم تعلن أمازون عن الحالات الإيجابية الخاصة بالفيروس على مستوى الولايات المتحدة.