الملياردير الفرنسي أرنو يشتري حصة في لاغاردير القابضة

اتفق الملياردير برنار أرنو، الذي يقف وراء مجموعة ال.في.ام.اتش للمنتجات الفاخرة LVMH، على شراء حصة في الشركة القابضة لمواطنه الملياردير الفرنسي أرنو لاغاردير، وفقاً لما أعلنته الشركتان القابضتان المملوكتان للاثنين.



وتعزز مجموعة النشر والإعلام التابعة للاغاردير، والتي تخوض معركة مع أمبر كابيتال للاستثمار منذ أربع سنوات، دفعاتها باستقطاب حلفاء كمستثمرين، مثل قطب الإعلام الفرنسي فينسان بولور ومجموعته فيفندي.



وقالت مجموعة أرنو ولاغاردير كابتال اند مانجمنت (ال.سي.ام) في بيان مشترك إن مجموعة أرنو ستشتري حصة مساوية لنحو ربع رأس المال المساهم به لشركة ال.سي.ام LCM .



وتابع البيان أن التعاون "سيعزز الهيكل المؤسسي والقدرات المالية لشركة ال.سي.ام".



وفي وقت سابق هذا الشهر، تصدت لاغاردير لمحاولة أمبر كابيتال لتغيير المجلس الإشرافي للشركة.



ورفعت أمبر حصتها في لاغاردير إلى 18% في الأسابيع الأخيرة، لتصبح أكبر مساهم متقدمة على جهاز قطر للاستثمار.