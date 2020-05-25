فض شراكة بين عائلة بنيتون وصندوقين سياديين في شركة إسبانية

فضت عائلة بنيتون الإيطالية وصندوقان للثروة السيادية من سنغافورة وأبوظبي اتفاق مساهمين للسيطرة على حصة تبلغ 29.9% في سلنكس الإسبانية المشغلة لأبراج اتصالات الهاتف المحمول.

وبحسب إشعار للهيئة التنظيمية للبورصة الإسبانية يوم الجمعة، فإنه عقب استكمال عملية فض الشراكة المتوقع في يونيوlحزيران ستبلغ ملكية عائلة بنيتون من خلال شركتها المالية القابضة سينتونيا 16.45 بالمئة في سلنكس بينما ستبلغ حصة كل من الصندوقين 6.73 بالمئة.

وأفاد الإشعار أن شركة كونيكت التي احتفظ الشركاء الثلاثة من خلالها بالحصة ستخضع للحل.

سلنكس، التي انفصلت عن شركة البنية التحتية الإسبانية سلنكس ابيرتس في 2015، توسعت سريعا وبلغت قيمتها السوقية حوالي 20 مليار يورو (21.75 مليار دولار)، مما يجعلها سابع أكبر شركة على مؤشر الأسهم القيادية الإسباني إبكس 35.

,اشترت الشركة عشرات الآلاف من أبراج الهاتف في أنحاء أوروبا على مدى السنوات القليلة الماضية وتسيطر حاليا على أكثر من 50 ألف موقع.

ومن المعتقد أنها ستكون لاعبا رئيسيا في اندماجات محتملة بسوق بنية الاتصالات الأوروبية.

وفي 2019، أنفقت سلنكس حوالي أربعة مليارات يورو على شراء الأبراج.

وكانت أحدث صفقة لها عندما اشترت نشاط أبراج الاتصالات لمشغل المحمول البرتغالي نوس بقيمة 375 مليون يورو في أبريل/نيسان.