شركة سيارات فاخرة عمرها 100 عام تبدل رئيسها التنفيذي

أكدت أستون مارتن، أن توبياس مويرز، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-ايه.إم.جي، سيصبح مديرها التنفيذي من أول أغسطس، ليحل محل أندي بالمر الذي تنحى من منصبه.

كانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت أن بالمر سيتنحى، وذلك من قبل إخطاره بالأمر. وأكد مصدر مطلع لرويترز الخطوة المزمعة.

وقال لورانس سترول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أستون مارتن: "رأى مجلس الإدارة أن الوقت حان لقيادة جديدة من أجل وضع خططنا موضع التنفيذ".

وقالت الشركة إن مويرز، الذي سيباشر عمله من مقرها في وُرويكشاير، اكتسب سمعة في مجال تطوير الشركات التي تعمل في بيئات صعبة على مدار 25 عاما تولى فيها مناصب قيادية في دايملر.

تملك دايملر الألمانية 5% في أستون مارتن، وتزود صانع السيارات بمحركات مرسيدس-ايه.إم.جي.

وتشتهر أستون مارتن بأنها السيارة المفضلة للعميل السري الخيالي جيمس بوند، وقد شهدت سعر سهمها يتهاوى منذ طرحه للتداول العام في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن صانع السيارات الفاخرة البريطاني الذي تأسس قبل 107 أعوام، عن خسائر حادة للربع الأول من العام بعد انخفاض المبيعات بما يقارب الثلث بتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.