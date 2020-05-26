لتوفير ملياري يورو.. "رينو" قد تغلق مصانع وتسرح عاملين

قال ممثل عن نقابة سي.جي.تي العمالية الفرنسية، الاثنين، إن شركة صناعة السيارات رينو قد تكشف النقاب عن خفض في أعداد العاملين وإغلاق مصانع يوم الخميس، إذ تتطلع الشركة إلى توفير ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من التكاليف.



وأفاد الممثل أن رينو دعت إلى اجتماع مع النقابات العمالية يوم الخميس بشأن خططها لتوفير التكاليف.



وجاء في كلام ممثل سي.جي.تي فابيان جاش في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت "هذا عندما تصيغ الإدارة العامة ما تسميها خطة لخفض التكاليف بملياري (يورو) التي من يمكن التوقع أنها ستشهد مزيدا من تسريح العاملين بل وإغلاق مواقع".

موضوع يهمك حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الأحد، من أن العنف المرتبط بتظاهرات حركة "السترات الصفراء" التي تجتاح البلاد يشكل... لومير يدق جرس الإنذار: نحن أمام كارثة اقتصادية في فرنسا اقتصاد





وأكد مصدر نقابي ثان أنه من المقرر عقد اجتماع مع النقابات مساء الخميس.



من جانبه، قال متحدث باسم رينو إن القوانين الفرنسية تتطلب إخطار ممثلي العاملين مقدما، مضيفا أنه ليس لديه علم بشأن يوم انعقاد الاجتماع وتوقيته.



ومن المتوقع أن تعلن رينو، التي سجلت العام الماضي أول خسارة في عشر سنوات، عن تفاصيل خطة وفورات قاسية مدتها 3 سنوات في نهاية الأسبوع.



ويوم الجمعة، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الذي ينظر في قرض بقيمة خمسة مليارات يورو ( 5.45 مليار دولار) لرينو لمساعدتها على عبور أزمة فيروس كورونا، من أن الشركة قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريبا.



تجدر الإشارة إلى أن "رينو" مملوكة بنسبة 15% للدولة الفرنسية.