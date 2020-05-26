"PayPal" تطور من أدواتها في مواجهة كورونا

في وقت يواصل فيه فيروس كورونا التفشي على نطاق واسع وما يصاحبه من اتساع أيضا لعمليات الدفع الإلكتروني غير التلامسي، أطلقت شركة Pay Pal المتخصصة في تحويل الأموال والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، خدمة جديدة تسمح بإجراء عمليات التحويل دون الحاجة إلى الخطوات التقليدية المتبعة في عمليات التحويل.

وأطلقت الشركة خدمات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع والذي يعرف اختصارا باسم "QR" في خطوة تهدف بالأساس إلى تعزيز عملياتها في زمن كورونا بالوقت الذي يخشى فيه الكثير من الناس التعامل بالنقود الورقية التقليدية التي قد تسمح بانتشار الوباء القاتل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وبحسب بيانات منصة "Statista"، بلغ عدد مستخدمي التطبيق بنهاية الربع الأخير من العام الماضي أكثر من 300 مليون مستخدم مع استخدام التطبيق في آلاف المتاجر حول العالم.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، فإن نحو 72% من المتسوقين بالولايات المتحدة لديهم حسابات على "Pay Pal" يتم استخدامها في عمليات التسوق والتحويل أيضا.

وستعمل الخاصية الجديدة من هاتف إلى هاتف عبر مسح رمز الاستجابة السريع باستخدام كاميرات الهواتف النقالة ما يضمن في نهاية المطاف إتمام العملية.

وإبان تفشي الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النقود الورقية قد تسهم في انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، ما ساهم في تحول كبير نحو عمليات الدفع الرقمي غير التلامسي.

وتشير دراسة حديثة إلى أن نحو 26% من المستهلكين يفضلون تجنب استخدام النقود الورقية منذ تفشي الجائحة ما تسبب في نهاية المطاف في تراجع بنسبة تبلغ نحو 30% في استخدام النقود الورقية في المعاملات النقدية والاتجاه نحو عمليات الدفع غير التلامسي التي تضمن منع تفشي الوباء.