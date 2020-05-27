الخطوط التركية ترجئ استلام طائرات بوينغ وإيرباص

نقلت صحيفة "حريت" التركية يوم الأربعاء عن إلكر أيجي رئيس شركة الخطوط الجوية التركية قوله، إن الشركة، التي أوقفت نحو نصف رحلات الركاب بسبب أزمة كورونا، قد ترجئ استلام بعض طائرات بوينغ وإيرباص.

وتعتزم الشركة استئناف بعض الرحلات المحلية في الرابع من يونيو وبعض الرحلات الدولية في العاشر من الشهر نفسه، إذ تسعى شركات الطيران في أنحاء العالم إلى تسيير الطائرات مجددا بعد تراجع عالمي في حركة السفر.

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لكن إلكر قال خلال مقابلة مع الصحيفة، إن تأثير أزمة كورونا قد يدوم إلى ما يصل إلى خمسة أعوام، مضيفا أن الأمر سيستغرق وقتا للعودة إلى مستويات معامل الحمولة المسجلة في 2019.

وذكر أن الشركة تسلمت نصف طلبيتها البالغة 25 طائرة بوينغ 787-9، مضيفا أن تسلم بقية الطلبية قد يؤجل.

وقال إن الشركة تجري محادثات بشأن تسلم طائرات إيرباص 350-900‭‭‭‬‬‬ الجاهزة في طلبية 25 طائرة من هذا الطراز وتعكف على إرجاء تسلم البقية.

وأشار إلى أن الشركة لن تقدم المأكولات والمشروبات مجانا من الآن فصاعدا في الرحلات المحلية أو غيرها التي تقل مدتها عن ساعتين.

وكرر أن الشركة تحاول الإبقاء على موظفيها لكن يتعين تعديل الرواتب بهدف دعم أصحاب أقل الأجور.

وكانت الخطوط التركية، مددت إلغاء رحلاتها الدولية إلى العاشر من يونيو/حزيران، ورحلاتها المحلية إلى الرابع من الشهر نفسه.

وقالت شركة بيجاسوس الخاصة للطيران منخفض التكلفة، التي ألغت بالفعل الرحلات الدولية حتى الرابع عشر من يونيو، إنها ستلغي أيضا الرحلات المحلية حتى الثالث من يونيو.