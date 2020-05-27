سهم رينو يقفز 15% بعد إعلان مثير للشركة

قفز سهم شركة رينو للسيارات 15% بعد إعلان مطول من الشركة، كشف أنها ستخفض 5000 وظيفة، وستعمل على شراكة مع بيجو وتوتال لإنتاج بطاريات سيارات كهربائية.

وستعمل رينو أيضا مع نيسان وميتسوبيشي على خطة تضمن تخفيض التكاليف 40%.

وقال جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو، إن شركته لا تحتاج للاندماج مع شريكتيها نيسان وميتسوبيشي.

وقال في مؤتمر صحافي: "لا نحتاج اندماجا لنكون أكفاء.. أراهن بثقة أنه خلال سنوات قليلة، في ظل ما نفعله حاليا، فإن هذا التحالف سيكون أقوى تجمع للشركات في العالم".

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وأعلنت شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز أن كلا منها ستتولى زمام تصنيع السيارات في مناطق مختلفة في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق لشراكتهم تهدف لخفض التكاليف والحفاظ على استمرارية المجموعة، بحسب "رويترز".

وتواجه الشركات الثلاث أزمة بفعل جائحة كورونا التي جاءت بينما يحاولون إعادة صياغة شراكاتهم بعد القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة كارلوس غصن في 2018 وعزله من منصبه والذي فر بعدها متخفياً من اليابان إلى لبنان.

وتهدف الشركات إلى تحقيق وفورات عن طريق مشاركة الإنتاج على نحو أكثر منهجية وفقا لنظام يُطلق عليه القائد-التابع، حيث سينصب تركيز واحدة من الشركات على نوع معين من السيارات ونطاق جغرافي فيما ستحذو الشركتان الأخريان حذوها.

وقالت في بيان مشترك، إنها تهدف لتصنيع نصف إنتاجها من السيارات بموجب نهج القائد-التابع الجديد بحلول 2025 وتأمل أن تخفض الاستثمارات لكل نموذج بما يصل إلى 40% للسيارات في إطار الخطة.

وأضافت الشركات أن نيسان ستتولى القيادة في اليابان والصين وأميركا الشمالية، فيما ستكون رينو القائدة في أوروبا وروسيا وأميركا الجنوبية وشمال إفريقيا، وستكون ميتسوبيشي مسؤولة في جنوب شرق آسيا وجزر وسط وجنوب المحيط الهادي.

وقال مسؤولون تنفيذيون بالشركات، إنهم سيركزون بدرجة أكبر على إنتاج نماذج أكثر فعالية بشكل أكبر من أحجام الإنتاج فيما من المتوقع خفض نطاق السيارات المصنعة بنسبة 20% بحلول 2025.

وقال جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو، إن الخطة ستصل بالوفورات إلى 20 بالمئة في بعض المجالات مثل مشاركة التكنولوجيا.