شركة أميركية ترهن عقاراتها لاقتراض 1.1 مليار دولار

رهنت شركة ماسيز "'Macy’s" المتخصصة في بيع الملابس، بعض من متاجرها الرئيسية لاقتراض 1.1 مليار دولار، وهي أحدث شركات التجزئة التي تسعى للحصول على تمويل بعد أن أدى وباء كورونا في هبوط المبيعات.

وتسعى الشركة إلى بيع سندات مضمونة بالممتلكات، ومن بينها متجرها الرئيسي في شيكاغو، وفقا لبيان صادر عن الشركة يوم الثلاثاء، نقلته وكالة بلومبيرغ.

وقدرت الشركة الأسبوع الماضي تراجع مبيعاتها خلال الشهور الثلاث المنتهية في فبراير بـ 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبعض شركات التجزئة الأخرى، مثل نوردستورم، وجاب، اقترضت مؤخرا بضمان ممتلكاتها، في محاولة لتعويض تراجع الإيرادات.

وتقوم حاليا شركة ماسيز بتقييم العائد على السندات لكي يجذب المستثمرين للسندات. وتناقش الشركة حاليا هذا الأمر، واقترحت مبدئيا 8% عائدا على السندات.

وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال الربع المنتهي في فبراير، أن لديها سيولة تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إن السندات، سيتم اصدارها بضمان 35 متجر، و10 مراكز توزيع. وتبلغ قيمة تلك الأصول نحو 2.2 مليار دولار إذا ما كانت تعمل حاليا.