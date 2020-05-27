في هذه الدول.. تسلا تخفض أسعار سياراتها 5000 دولار

خفضت شركة تسلا أسعار سياراتها "3" و"S" و"X" في أميركا الشمالية، والصين.

وشهدت موديلات S وX تخفيضات وصلت إلى 5000 دولار، حيث بلغت أسعار السيارات 74.990 دولاراً و79.990 دولاراً على التوالي.

وسينخفض الموديل 3 بدرجة أقل بـ2000 دولار، عند 37990 دولاراً.

ولم تتغير أسعار طراز Y، وهي أحدث سيارة من تسلا.

وأكدت تسلا في منشور لها أن الشركة ستخفض أيضاً أسعار سيارات موديل S وموديل X التي يتم بيعها في الصين، فيما لن يتم تخفيض طراز 3، الذي تنتجه الشركة محلياً.

ولم تقدم شركة السيارات الكهربائية سبباً رسمياً لتخفيضات الأسعار، لكن بحسب رويترز فإن تسلا تحاول تحفيز المبيعات بعد انخفاض الطلب على السيارات بسبب جائحة COVID-19.

وبحسب ما ورد، انخفضت مبيعات التجزئة للسيارات إلى النصف في أبريل مقارنة بالعام السابق، حيث التزم الأشخاص منازلهم وخفضوا السفر غير الضروري.

وتقدم شركات تصنيع سيارات أخرى مثل جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر، تمويلاً بنسبة 0% وخيارات دفع مؤجلة.