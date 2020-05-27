وزير اقتصاد ألمانيا: إنقاذ لوفتهانزا يصب في مصلحة أوروبا

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 9 مليارات يورو لشركة الطيران لوفتهانزا، مضيفا أن ذلك يصب أيضا في مصلحة أوروبا لتفادي بيع مثل تلك الشركات.

وقال ألتماير "نحن في مفاوضات في بروكسل مع المفوضية الأوروبية بشأن تفاصيل الموافقة. هذا ليس فقط في مصلحة ألمانيا بل إنه أيضا في مصلحة الاتحاد الأوروبي لتفادي بيع عناصر استراتيجية في القطاع الصناعي كنتيجة لهذه الجائحة"، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية أن محادثات بشأن إنقاذ حكومي بقيمة 9 مليارات يورو للناقلة الألمانية الرئيسية... شرط مستحيل لإنقاذ لوفتهانزا بـ 9 مليارات يورو شركات





وقالت مجموعة الطيران الألمانية اليوم، إن مجلسها الإشرافي أرجأ الموافقة على حزمة الإنقاذ في ضوء شروط فرضها الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية، قد ذكرت، أن محادثات بشأن إنقاذ حكومي بقيمة 9 مليارات يورو للناقلة الألمانية الرئيسية لوفتهانزا توقفت بسبب خلاف بشأن كيفية التعامل مع طائرات تطلب شركة الطيران شراءها من إيرباص.

ونقلت هاندلسبلات عن مصادر قولها، إن الحكومة الألمانية تطلب من لوفتهانزا قبول جميع الطلبيات مع إيرباص، مما يجعل تعافي شركة الطيران أمرا مستحيلا عمليا.

وقالت الصحيفة إن الناقلة التي تعاني متاعب سيتعين عليها سداد ما يزيد عن خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة للطائرات، مضيفة أن اجتماع المجلس الإشرافي للوفتهانزا تأجل إلى الاثنين الماضي.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، حين سئلت عن التقرير، إنه ما من تحديث بشأن المسألة.