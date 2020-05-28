ترمب يعلن اليوم عقابه بحق منصات التواصل الاجتماعي 

يتهيأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي بحق شركات التواصل الاجتماعي اليوم، بحسب ما أفاد مسؤولون في البيت الأبيض.

تأتي هذه الخطوة بعد أن هدد ترمب بإغلاق المواقع التي اتهمها بالتدخل في الانتخابات الأميركية في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر.

وثار غضب ترمب بعد إدراج تويتر اثنتين من تغريدات الرئيس في شأن التصويت عن طريق البريد في كاليفورنيا في خانة التغريدات المضلّلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي موقف شركته، بأن تغريدات ترمب قد تضلل الناس وتجعلهم يظنون أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل للحصول على بطاقة اقتراع.

وتأتي سياسة تويتر الأخيرة بعد انتقادات شديدة تجاهها في السنوات الأخيرة بأن سياستها بعدم التدخل على المنصة، ساهمت في انتشار الحسابات الوهمية والتضليل.