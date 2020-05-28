سامسونغ تتيح تداول العملات الرقمية على هواتفها 

أعلنت شركة جيمني ترست "Gemini Trust" منصة العملات المشفرة التي يديرها التوأمان وينكلوفس، أنها عقدت شراكة مع شركة سامسونغ للإلكترونيات، بهدف إتاحة تجارة وتخزين العملات الرقمية على الهواتف المحمولة لمستخدميها.

وتعد منصة جيمني أول منصة لتداول العملات الرقمية التي ستتيح لمستخدمي محفظة سلسلة الكتل التابعة لسامسونغ، في كل من الولايات المتحدة وكندا، من معرفة حساباتهم عبر تطبيق على هواتف الشركة الكورية الجنوبية، وفقا لبلومبيرغ.

وفي حال رغبة المستخدمين في التداول، سيذهبون مباشرة إلى تطبيق جيمني على هواتف سامسونغ، دون الحاجة إلى الانتقال إلى متصفح للإنترنت لبيع وشراء العملات الرقمية.

ودائما ما تتطلب العملات الرقيمة عدة خطوات لإجراء عملية التداول، وهذا التعقيد كان عقبة رئيسية أمام انتشارها.

وقال المدير العام في شركة جيمني، جينين هايتاور سيليتو: "هذا تكامل على نحو كامل بين تطبيقين ويتميز بالشفافية وسهولة الاستخدام الكبيرة".

وسيكون هناك تكامل بين تطبيق جيمني وتطبيق محفظة سلسلة الكتل التابع لسامسونغ والمتاح على أجهزة مثل سلسلة هواتف اس 20 وجلاكسي زي فليب.