"تينسنت" الصينية تصدر سندات بـ 6 مليارات دولار

قالت عملاق التواصل الاجتماعي والألعاب الصيني تينسنت هولدينجز اليوم الخميس إنها جمعت ستة مليارات دولار من بيع سندات بالدولار الأميركي في أكبر صفقة دين لشركة آسيوية في 2020.

واكتملت الصفقة في وقت مبكر من اليوم وجمعت فيها تينسنت مليار دولار من سندات لأجل خمس سنوات و2.25 مليار دولار من سندات لأجل عشر سنوات وملياري دولار من سندات لأجل 20 عاما و750 مليون دولار من سندات لأجل 40 عاما بحسب ما أظهرته وثيقة بنود.

وهذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها تينسنت، ثاني أكبر شركة آسيوية قيمة من حيث رأس المال السوقي، ديونا لأجل 40 عاما في تاريخها.

وبلغ طلب المستثمرين 36 مليار دولار وفقا لمصدرين مطلعين مباشرة على المسألة. وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن المعلومات ليست معلنة بعد.

وبحسب وثيقة بنود جرى توزيعها بينما كان يتم تنفيذ الصفقة فإن التسعير النهائي لكل شريحة كان أقل من التوقعات الأولية.

والصفقة هي الأكبر لشركة غير مالية في منطقة آسيا منذ بداية العام بحسب ما تظهره بيانات جمعتها رفينيتيف.