"اتش بي" تحقق أرباحا فصلية بـ 764 مليون دولار

أعلنت شركة "اتش بي" للإلكترونيات عن أرباح فصلية معدلة قدرها 51 سنتا للسهم للأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل مقارنة مع متوسط توقعات المحللين البالغ 44 سنتا للسهم.

وأشارت إلى إن إيراداتها هبطت 11.2 % لتحقق 12.47 مليار دولار عن مستواها قبل عام، ومقارنة مع توقعات المحللين البالغة 12.93 مليار دولار.

وأعلنت الشركة عن تحقيق أرباح فصلية صافية قدرها 764 مليون دولار.

يشار إلى أن متوسط توقعات وول ستريت للسعر المستهدف في 12 شهرا لأسهم (اتش بي) يأتي عند 18.00 دولارا، وهو مرتفع حوالي 4.9% عن سعر الإغلاق يوم أمس الأربعاء البالغ 17.12 دولار.