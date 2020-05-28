"سيفوكس" تسحب عرضا لشراء الخليج للخدمات البحرية

تخلت سيفوكس إنترناشونال، اليوم الخميس، عن عرضها للاستحواذ على مقاول قطاع حقول النفط الذي مقره أبوظبي شركة الخليج للخدمات البحرية، والتي رفضت العرض في وقت سابق من الشهر الحالي قائلة إنه يبخس الشركة قيمتها.

تملك سيفوكس لخدمات النفط والغاز 21% في الخليج للخدمات البحرية، ولم تذكر سببا لإلغاء العرض، الذي كان يقدر قيمة الخليج للخدمات البحرية بنحو 32 مليون دولار.

وجاء هذا بعد أن توصلت الشركة، هذا الشهر، إلى اتفاق مع مقرضين لضمان أنها ستحظى بسيولة مستمرة حتى نهاية العام، بعد شهر تقريبا من استقالة رئيس الشركة بعد أن أصدرت تحذيرا من انخفاض أرباح العام بالكامل.

وقالت الشركة المتخصصة في تقديم خدمات حقول النفط البحرية، والتي أرجأت الإعلان عن نتائج أعمالها عن النصف الأول في وقت سابق من الشهر الجاري مع مواصلتها محادثات مع مقرضين، إنها ستعلن النتائج في 30 سبتمبر/أيلول.

وسيوفر الاتفاق للشركة تجديد تسهيل قائم لرأس المال العامل بقيمة 25 مليون دولار، واستخدام تسهيلات سندات مما سيدعم الشركة حتى نهاية العام.