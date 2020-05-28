كورونا يشعل أزمة بين الحكومة وأكبر شركة ملابس في مصر

تسببت جائحة فيروس كورونا في إشعال أزمة بين أكبر شركة ملابس داخلية في مصر والحكومة، وذلك عقب نشرها إعلانا عن كمامات للوقاية من الفيروس المستجد، قالت الجهات الرسمية إنها لم تلتزم بمواصفات الجودة الخاصة بالمنتج.

حيث قرر جهاز حماية المستهلك في مصر، إلزام شركة "قطونيل" للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حالياً عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي.

وأرجع الجهاز في بيان، قراره إلى عدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج، ما يعد تضليلا للمستهلك ويوقعه فى خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وأشار إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه على أنه "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية".

وأوضح الجهاز أن اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح".

وذكر أن شركة قطونيل للملابس ذكرت في إعلانها أنه من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية، وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها، واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر.

وأوضح الجهاز إلى أن الشركة لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهي الجهة المنوطة بإصدار الموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات، كما ذكرت الشركة في إعلانها.

وألزم جهاز حماية المستهلك شركه قطونيل بإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.