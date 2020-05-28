"نيسان" تسجل أكبر خسائر سنوية منذ 2009 بقيمة 6.2 مليار دولار

سجلت نيسان موتور خسارة صافية قدرها 671 مليار ين، بما يعادل 6.2 مليار دولار للسنة المنتهية في مارس/آذار الماضي، حيث أثر تفشي فيروس كورونا الجديد على المبيعات.

وتتجاوز النتيجة المالية السنوية صافي خسارة الشركة البالغة 233 مليار ين للأشهر الـ 12 المنتهية في مارس 2009، وهو عام الأزمة المالية العالمية. وخسرت الشركة 684 مليار ين في عام 1999 والذي شهد تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي بدأها الرئيس السابق، كارلوس غصن.

وقالت نيسان في بيان "إن وباء COVID-19 العالمي أثر بشكل كبير على إنتاج ومبيعات وأنشطة نيسان التجارية الأخرى في جميع المناطق".

وقالت إن الخسارة تضمنت 603 مليارات ين من التكاليف المرتبطة بإعادة الهيكلة وانخفاض القيمة لأنها "ركزت على تحسين العمليات التشغيلية".

وسجلت شركة نيسان أرباحاً صافية بلغت 319 مليار ين في العام السابق.

ولم تقدم نيسان أي توجيهات بشأن أرباح العام الحالي، حيث لا يزال من غير الواضح كيف سيكون الطلب في أعقاب وباء كورونا.

وقالت إن لديها "سيولة كافية لتوجيهها أثناء بيئة الأعمال الصعبة".