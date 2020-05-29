رغم خسائر بـ13 مليار دولار.. رئيس "سوفت بنك" يتقاضى ضعف راتبة

ارتفع إجمالي أجر راجيف ميزرا، رئيس صندوق رؤية سوفت بنك لأكثر من مثليه في السنة المالية الماضية ليبلغ قرابة 15 مليون دولار، حتى في الوقت الذي تسبب فيه الأداء الضعيف للصندوق في دفع سوفت بنك إلى تكبد خسارة تشغيلية قياسية بنحو 13 مليار دولار.



وأظهر إفصاح للمجموعة أن الأجر البالغ 1.6 مليار ين يشمل الأجر الأساسي ومكافآت أخرى.



ويأتي الرقم في المركز الثاني فحسب، بعد أجر رئيس العمليات لدى مجموعة سوفت بنك مارسيلو كلوري الذي ارتفع 17% إلى 2.1 مليار ين.



وبينما يجري تقديم حزم أجور كبيرة للمسؤولين التنفيذيين الأجانب، فإن أجر الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون بلغ 209 ملايين ين، بانخفاض 9% مقارنة مع العام السابق.



وانخفض أجر رون فيشر نائب الرئيس ومهندس الاستثمار الكارثي في وي ورك، والذي كان المسؤول التنفيذي الأعلى أجراً في المجموعة في السنة المالية السابقة، بنسبة 80% إلى 680 مليون ين. وأصبح رئيس العمليات كلوري رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لوي ورك مع إعادة هيكلة تقوم بها سوفت بنك للشركة.