"كارل إيكان" يخسر ملياري دولار بعد بيع أسهمة في "هيرتز"

تخلص الملياردير "كارل إيكان" من حصته البالغة 39% في "هيرتز" بخسارة حوالي ملياري دولار، بعدما تقدمت شركة تأجير السيارات الأميركية بطلب لحمايتها من الإفلاس الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوثائق قدمت للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، باع الملياردير المستثمر "إيكان" الثلاثاء أسهمه البالغ عددها 55.3 مليون سهم مقابل ما يقل عن 40 مليون دولار، وقد قدر في الإفصاح المالي السابق إجمالي إنفاقه على أسهم الشركة عند 1.88 مليار دولار، مما يجعل خسارته النهائية عند أكثر من 1.8 مليار دولار.

وأوضح "إيكان": للأسف بسبب فيروس "كوفيد -19" الذي تسبب في تراجع سريع وكبير للغاية في السفر، واجهت "هيرتز" صعوبات مالية كبيرة، وأنا أؤيد مجلس الإدارة في تقدمه بطلب للحماية من الإفلاس.

وأضاف قائلاً: بعت مركزي في الشركة بخسارة كبيرة، ولكن هذا لا يعني أنني لا أزال مؤمنا بمستقبل "هيرتز"، أعتقد أنه وفقًا لخطة إعادة التنظيم التي تشمل رأس مال جديد، ستصبح "هيرتز" مرة أخرى شركة رائعة.