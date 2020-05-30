مصر للطيران تكشف حقيقة إعادة تشغيل الرحلات الدولية

قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، رشدي زكريا، إن الرحلة المتجهة إلى فرانكفورت هي رحلة استثنائية، وليست لها علاقة بإعادة تشغيل حركة الطيران الخارجي بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

وأضاف رشدي خلال مداخلة مع برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر": "إننا مستعدون لتشغيل حركة الطيران الخارجي، وفي انتظار قرار الحكومة بالموافقة".

وأكد أن مصر للطيران تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل الطائرات وصالات الوصول والسفر بما فيها التعقيم الشامل والتطهير لكافة الأماكن المتعلقة بالطيران.

وكشف أن الطيران الداخلي يعمل بشكل طبيعي ورحلات الشحن أيضا، حيث إنها لم تتوقف بسبب الجائحة.