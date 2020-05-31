أرباح "إكسترا" الفصلية تنمو 2.5% إلى 34.7 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، محققة نموا في الأرباح قدره 2.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري بلغ 34.68 مليون ريال، مقابل 33.83 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب زيادة صافي الربح تعود إلى ارتفاع مبيعات كافة الأقسام في المعارض ومبيعات التجارة الإلكترونية للشركة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 17.4% عن الربع المماثل من العام السابق، مما أدى إلى نمو صافى ربح الشركة بنسبة 2.5%.

وأوضحت الشركة أن نمو الأرباح جاء بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية مقابل الربع المماثل من العام السابق بشكل عام وزيادة مصروفات التشغيل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بشكل خاص والتي بدأت أنشطتها خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنه جرى تسجيل أرباح غير متكررة خلال الربع الأول من العام السابق بمبلغ 3.4 مليون ريال نتيجة مبادرة وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والخاصة باسترجاع مبالغ الفاتورة المجمعة.

وأوضحت أن نمو الأرباح جاء أيضا على الرغم من الانخفاض الناجم عن تعجيل تسجيل إيرادات عمليات البيع بالتقسيط بقيمة 5.4 مليون ريال سعودي، وذلك بناء على عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، والذي ظهر أثره الإيجابي في نتائج الربع الثاني لعام 2019 بإجمالي مبلغ وقدره 17.2 مليون ريال سعودي.