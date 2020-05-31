أرباح "السعودية لصناعة الورق" تهوي 95% بالربع الأول

انخفضت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق، بنسبة 95% إلى 1.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بـ23.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- تحقيق أرباح في الربع المماثل من العام السابق نتيجة عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية بمبلغ وقدره 36 مليون ريال سعودي.



- انخفاض قيمة المبيعات في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.



- تخفيض أرباح الربع الحالي بقيمة مخصصات قدرها 5.4 مليون ريال سعودي.



جاء ذلك على الرغم من:



- ارتفاع مجمل الربح بسبب انخفاض أسعار لب الورق بالسوق العالمي والزيادة في مبيعات المنتجات التحويلية لإحدى الشركات التابعة.



- انخفاض المصاريف الإدارية والتمويلية .