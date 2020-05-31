أرباح مدينة نصر الفصلية ترتفع 15% إلى 378.1 مليون جنيه

أعلنت مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، عن النتائج المالية المجمّعة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، إن الإيرادات المجمعة بلغت 914.9 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بنسبة 44%، مقابل 634.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019. كما بلغ صافي الربح المجمع 378.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 بزيادة سنوية قدرها 15%، مقابل 328.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس هامش صافي ربح 41.3% في الربع الأول من عام 2020.

وارتفعت التعاقدات والحجوزات خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي 47% لتبلغ 2,53 مليار جنيه، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بفضل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمشروع سراي، فضلاً عن بيع قطعة أرض لإقامة مشروع سكني بتاج سيتي.

وأشارت الشركة إلى أن تعاقدات وحجوزات في مشروع تاج سيتي بلغت 384 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا مقابل 647 مليون جنيه تقريبًا في الربع الأول من العام الماضي، نظرًا لعدم وجود طروحات بيعية جديدة ولتركيز الشركة على مشروع سراي في هذا الربع.

وعلى صعيد مشروع «سراي»، نجحت الشركة في تسجيل تعاقدات وحجوزات بقيمة 1.001 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، بما يمثل زيادة كبيرة مقابل تعاقدات وحجوزات بقيمة 634 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.