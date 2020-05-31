أياتا للعربية: تعافي الطيران قد يمتد إلى عام 2027

كشف نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري، في مقابلة مع "العربية"، أن شركات الطيران العالمية قد تكبدت خسائر بـ400 مليار دولار خلال عام 2020، إلى جانب 550 مليار دولار ديون تترتب عليها والتي لن تستطيع التخلص منها في السنوات القادمة.

ولفت إلى أن "أياتا" تطلق خطة لإعادة السفر تأمل بتطبيقها دوليا، حيث إن المطارات تستعد لإعادة الرحلات تحت إجراءات جديدة، ما يتطلب تنسيقا دوليا بين شركات الطيران والمطارات والحكومات في تبني إجراءات متناسقة وتفادي أحادية التطبيق.

ونوه بأن حركة السفر ستعود تدريجيا في الربع الثالث والرابع من العام الحالي، ولكن لن تعود إلى المستويات الطبيعة قبل عام 2023.

ولكن حذر من أن أي موجة جديدة للكورونا ستؤجل تعافي الطيران لسنوات عديدة، قد تمتد إلى عام 2027 – 2029.

وناشد البكري الحكومات بالتدخل لتقديم المساعدات إلى شركات الطيران.

موضوع يهمك انتعاش قطاع الطيران من تفشي جائحة فيروس كورونا سيكون بطيئًا وسيستغرق وقتا طويلا، إذ من المرجح أن تظل أعداد الركاب أقل من... S&P: عدد المسافرين عبر المطارات سيتراجع 55% هذا العام سياحة وسفر

إذ إن انتعاش قطاع الطيران من تفشي جائحة فيروس كورونا سيكون بطيئًا وسيستغرق وقتا طويلا، إذ من المرجح أن تظل أعداد الركاب أقل من مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023 ، وفقًا لشركة S&P Global Ratings .

وتوقعت S&P أن عدد المسافرين العالميين عبر المطارات سيتراجع بنسبة 55% هذا العام، وهو مايعني هبوطا أكبر بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

وأوضحت أن الانتعاش سيعتمد على عوامل تشمل كيفية تخفيف الحكومات لقيود السفر، واستعداد الناس للطيران مرة أخرى ومدى الضرر الاقتصادي الناجم عن كورونا.

وحذرت S&P Global Ratings من المزيد من الخفض في تصنيف المطارات في الأشهر القليلة القادمة علما أنها خفضت تصنيف 11 مطارا حتى الآن، مشيرة إلى أن إيرادات الطيران تمثل 50% من إيرادات المطارات فيما تمثل إيرادات التجزئة النصف الآخر وهي الأخرى تأثرت بشكل كبير.