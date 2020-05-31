الشركات المالية تستنكر حادثة "جورج فلويد" وترفض التمييز

انضم لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك إلى المديرين التنفيذيين الآخرين في القطاع المالي، بما فيهم جي بي مورجان، وسيتي بنك، ووالس فارجو، والذين استنكروا حادث مقتل جورج فلويد الذي يؤكد التمييز العنصري في البلاد بحسب وجهة نظرهم.

وقال الرئيس التنفيذي لبلاك روك، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن المؤسسات لا تخلو من التحديات المتعلقة بالتمييز العنصري.

وأوضح أنه إلى جانب الالتزام بالمساوات العرقية، يجب على الشركات النظر في مكان وجود التفاوت العنصري وعدم تقبله .

ومن جهته، أكد جامي ديمون الرئيس التنفيذي لجي بي مورجان التزامه بمحاربة ومكافحة العنصرية والتمييز أينما وجدا.

فيما شدد تشارلي شارف الرئيس التنفيذي لوالس فارجو في رسالة وجهها للموظفين، على التزام الشركة ببذل كل الجهود لدعم المجتمعات المتنوعة وتعزيز ثقافة الشركة التي تقدر وتحترم بشدة التنوع.