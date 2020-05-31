تحذير شديد.. المكاتب لن تمتلئ بالموظفين كما كان قبل كورونا

موظفو الشركات الذين سيعاودون العمل بعد تخفيف القيود قد لا يجدون مكاتبهم كما كانت قبل أزمة كوفيد 19، إذ مع تطبيق قواعد السلامة الجديدة قد يجلس الموظفون في مكاتب مختلفة أو حتى طوابق مختلفة، ولن يمكنهم التحرك في الممرات كما كانت الحال من قبل.

وقد لا تعود المكاتب لما كانت عليه بعد تغييرات طويلة الأمد فرضها فيروس كورونا.

فبعد أن بدأ الفيروس بالانتشار فرغت أحياء الأعمال من روادها وتحول العمل من المنزل إلى نمط شائع ومقبول أكثر من أي وقت مضى.

واليوم تقوم أكبر الشركات والبنوك في العالم بدراسة أفضل الطرق لإعادة الموظفين بأمان إلى المكاتب بعد تخفيف القيود التي وضعت لوقف انتشار كورونا.

ومن جهته وفي مذكرة داخلية أوضح JPMorgan أن الموظفين الذين سيعاودون العمل قد لا يجدون أغراضهم الشخصية بما فيها أكواب القهوة وصور أطفالهم كما تركوها قبل أزمة كورونا، إذ تم وضعها في صناديق لتنظيف وتعقيم أسطح المكاتب باستمرار .

وأوضح البنك الأميركي أن بعض الموظفين سيجلسون في مكاتب مختلفة وفي بعض الحالات في طوابق مختلفة متوقعا إبقاء مكاتبه نصف ممتلئة في المستقبل.

وأكد JPMorgan أنه لن يعود الجميع في نفس الوقت أو حتى إلى نفس المواقع التي اعتادوا العمل فيها، مشيرا إلى أن العودة ستحدث ببطء دون تحديد أي جدول زمني، علما أن مكاتب JPMorgan أغلقت معظمها منذ مارس الماضي.

إضافة الى ذلك قد يتم رسم طرق جديدة لتنقل الموظفين داخل المبنى تكون باتجاه واحد على غرار ما فعلته بعض المتاجر لتجنب التقاء الأشخاص على مسافة قريبة.

ومن جهتهم توقع مسؤولون في American Express وVisa عدم عودة معظم موظفيهم إلى العمل من المكاتب قبل العام المقبل.

فيروس كورونا دفع المؤسسات والشركات العالمية إلى تغيير أولوياتها ورسم سيناريوهات جديدة تركز على استمرارية أعمالها وبقائها والحفاظ على صحة وسلامة موظفيها.