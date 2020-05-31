خسائر "أميانتيت" السعودية تتفاقم وتصل إلى 131.3 مليون ريال 

إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020، والتي أظهرت تفاقم خسائرها بنسبة 225.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، إن خسائرها وصلت إلى 131.3 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 40.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض المبيعات والانخفاض الكبير في أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة التي تزامنت مع ارتفاع كلفة الإنتاج، وذلك بسبب تخفيض استخدام قدرة الإنتاج، بالإضافة إلى مخصصات إضافية بمبلغ قدره 28.5 مليون ريال سعودي للخسارة الائتمانية المتوقعة في الحسابات قصيرة الأجل المستحقة القبض، ومخصصات إضافية بمبلغ قدره 30.2 مليون ريال سعودي للذمم المدينة طويلة الأجل.

وأوضحت أنها سجلت خسارة ترجمة عملات أجنبية بمبلغ 23.2 مليون ريال عن بيع استثمارات في مصر.

وأشارت إلى أن خصم الاحتفاظ الإضافي الذي تم تحصيله بلغ 4.6 مليون ريال سعودي، وقد تم تسجيله أيضًا في هذا الربع.