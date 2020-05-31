رئيس اكسترا للعربية: مبيعات "الأونلاين" ارتفعت 11 مرة في أبريل 

قال محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) إن التجارة الإلكترونية مثلت 20% من إجمالي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10% العام الماضي.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية اليوم الأحد إن عدد الطلبات على منتجات الشركة من خلال التجارة الإلكترونية زاد 11 ضعفا (مرة) خلال شهر إبريل الماضي فقط، نتيجة غلق المحلات.

وتوقع أن تمثل حجم التجارة الإلكترونية للشركة، نحو 25% من إجمالي المبيعات خلال العام الجاري، وهذه تعتبر قفزة كبير جدا، خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الشركة ستواجه تحديات خلال النصف الثاني من العام الجاري، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

لكنه أشار إلى أن تلك الضريبة ستساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة، خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس الربع الثالث.

وأضاف أن نتائج أعمال الربع الأول لا تعكس الأوضاع الاقتصادية خلال فترة العزل، إذ إن انتشار فيروس كورونا بدأ في منتصف مارس.

وأوضح أن الشركة تتوقع أن تواجه تحديا كبيرا خلال الربع الثالث، نتيجة توقعها بانخفاض الطلب بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.