رجل أعمال هندي يحتال في الإمارات ثم يفر هاربا لبلاده

مع استمرار تداعيات أزمة NMC وهروب مؤسسها إلى الهند وما تبعه من هروب أكبر مسؤول مالي بالشركة في شهر مايو الماضي، طفت على على السطح قضية احتيال جديدة بطلها رجل أعمال هندي قام بالنصب على عدد من التجار والشركات وفر هاربا إلى الهند، بحسب ما ذكرته صحيفة "جلف نيوز" المحلية الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن رجل الأعمال الهندي يوغيش فاريفا نفذ عملية احتيال تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين درهم وغار الإمارات على متن إحدى رحلات الإجلاء الهندية من مطار أبوظبي بتاريخ 11 مايو الماضي.

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ويمتلك فاريفا شركة "Royal luck food trading" والتي تتخذ من دبي مقرا لها والتي فوجئ التجار ورجال الأعمال بإغلاقها لأبوابها واختفاء جميع العاملين بها في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتضمنت عملية الاحتيال بحسب الصحيفة عمليات سحب لبضائع بشيكات أجلة وبيع بأسعار أقل في السوق الفورية واشتملت على مواد غذائية وقفازات وكمامات.

ونقلت الصحيفة عن عدد من التجار قولهم إن المحتال الهندي ربما باع البضائع في السوق بأسعار أقل مقابل الشيكات آجلة الدفع ما يعني تحقيق مكاسب طائلة مقابلة حزمة من "الأوراق عديمة القيمة".

وقال أحد التجار للصحيفة، "لك أن تتخيل حجم المكاسب التي تم تحقيقها حتى لو بعيت البضائع بعشر سعرها.. سيحصلون على ملايين الدراهم... الأرقام المعلن عنها مازالت مرشحة للزيادة".

وتوجه التجار إلى القنصلية الهندية لتقديم شكوى في رجل الأعمال الهارب بعد تحرير محضر رسمي في الشرطة بحسب ما ذكره تقرير الصحيفة.