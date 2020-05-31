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سمو العقارية توصي بتوزيع 25 مليون ريال أرباحاً نقدية

المصدر: العربية.نت
شركة سمو العقارية في السعودية
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أوصى مجلس إدارة شركة سمو العقارية السعودية، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019، بقيمة 25 مليون ريال على عدد 25 مليون سهم بواقع ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية.

وذكرت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" الأحد أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت الشركة إنها ستعلن عن موعد انعقاد الجمعية العامة لاحقاً بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

يذكر أن شركة سمو العقارية جرى إدراجها في السوق المالية الموازية بالسعودية في 11 مايو 2020 وتعد هذه التوصية الأولى لها بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها.

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