طيران الإمارات تسرح عدداً من موظفيها بسبب كورونا

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الأحد أنها قررت إنهاء خدمات "مجموعة" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ولكن بدون تحديد عددهم.

وقالت المجموعة في بيان "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم".

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وأضاف البيان "بعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتنا، كان من المحتم علينا اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا". وتوظف المجموعة الإماراتية نحو 100 ألف شخص بحسب "فرانس برس".

وأعلنت المجموعة في آذار/مارس الماضي خفض الرواتب الأساسية مؤقتا بنسب تراوحت بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها.

وكانت المجموعة توقعت في 10 أيار/مايو مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته.

وقال مصدران من طيران الإمارات إن الشركة سرّحت طيارين متدربين وموظفين من طواقم الطائرات، بينما قالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها اليوم الأحد، إنها اضطرت لتسريح بعض العاملين بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وتعهدت بمعاملتهم بعدل.

وقالت متحدثة باسم الشركة الأحد: "سعينا للحفاظ على الأسرة الحالية كما هي، واستعرضنا جميع السيناريوهات الممكنة من أجل الحفاظ على عملياتنا لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا مضطرون للأسف لتوديع عدد قليل من الأشخاص الرائعين الذين عملوا معنا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان متحدث باسم طيران الإمارات قال في وقت سابق إن "الفريق التنفيذي من مختلف الإدارات في مجموعة الإمارات يعمل على مراجعة شاملة للتكاليف".

تأتي هذه الخطوات في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي للجائحة الذي يشهده العالم.

كما يأتي القرار في وقت تستعد فيه طيران الإمارات لاستئناف أنشطتها المعتادة تدريجياً، بعد دخول اقتصاد دبي مرحلة العودة بعد مرحلة تقييدالحركة للوقاية من الجائحة.

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وأعلنت طيران الإمارات استئناف الرحلات العادية لـ9 مدن بدءا من 21 مايو، والوجهات هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء فحوصات كورونا سريعة للمسافرين قبل الإقلاع.

وحققت الناقلة التابعة لحكومة دبي مليار درهم (287.5 مليون دولار) في الاثني عشر شهرا المنتهية 31 مارس آذار، مقارنة مع 871 مليون درهم في السنة السابقة، وفقا لبيان صادر من الشركة.

وانخفضت الإيرادات 6.1% إلى 92 مليار درهم. وقالت الشركة إن العائدات تراجعت متأثرةً بتقلص العمليات خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة في الربع الأول، بالإضافة إلى تقييد حركة الطيران والسفر بسبب جائحة "كوفيد-19" في الربع الرابع.

وعلى مستوى المجموعة التي تضم طيران الإمارات وداناتا، أظهر تقرير السنة المالية 2019/ 2020، الذي أطلقته المجموعة أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2020 بلغت 1.7 مليار درهم (456 مليون دولار أميركي)، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالسنة الماضية.

وبلغت عائدات المجموعة 104 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) بتراجع 5% عن نتائج العام الماضي، وبلغت الأرصدة النقدية 25.6 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنمو 15% عن السنة الماضية، وذلك بفضل الأداء القوي حتى فبراير (شباط) 2020، وانخفاض أسعار النفط مقارنة بالسنة السابقة.