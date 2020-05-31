طيران ناس للعربية: شغلنا 28 رحلة وسنزيدها قريباً

أكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر عبدالرحمن المهنا، أن الشركة استأنفت عملها عبر 28 رحلة داخلية في السعودية، بموجب سماح الهيئة العامة للطيران المدني باستئناف الرحلات.

وقال المهنا في مقابلة مع "العربية" إن طيران ناس كان يشغل قبل القيود التي فرضتها جائحة كورونا 200 رحلة محلية ودولية يومياً، ولكن بموجب السماح الحالي، ستكون الرحلات بعد 28 رحلة، "وسنقوم بزيادتها بشكل أسبوعي على مراحل إلى أن نصل إلى المستويات المطلوبة".

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وأوضح أن الطلب هذا الأسبوع جيد جداً نظرا لعدم تمكن الكثير من المسافرين، في السفر خلال الفترة الماضية.

وذكر أن "البرنامج المحدد هو الوصول إلى 30% من الطاقة الاستيعابية للمطارات وهي النسبة المسموح بها حاليا في السعودية" بعد السماح باستئناف الرحلات الداخلية.

وشرح أن إجراءات الوقاية لتشغيل الرحلات الجوية، تشمل منع الجلوس في المقعد الأوسط على الطائرة، ووقف تقديم الطعام ووقف توزيع الصحف والمجلات، واقتصار الخدمات على تقديم المياه عند طلبها من الركاب، بجانب إجراءات ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم وغيرها من الإجراءات الموصى بها صحياً.

وذكر أنه كمرحلة أولية تسير طيران ناس رحلاتها إلى كل من الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك وجازان وحائل والمدينة المنورة.

وأكد المهنا أن عودة تشغيل الرحلات كافة ستخضع إلى تطبيق اعلى معايير الاحترازات الوقاية لضمان سلامة وراحة كافة المسافرين والعاملين.

وعن تأثر أرباح شركات الطيران وشركة طيران ناس، قال المهنا، إن الشركة حققت خلال يناير 2020 حققت صافي أرباح حوالي 40 مليون ريال.

وقال المهنا: "كنا نتوقع تحقيق أرباح تتراوح من 250 إلى 300 مليون ريال للسنة الحالية قبل حدوث الجائحة، وكذلك تمكنا في عام 2019 من تحقيق أرباح وعقد صفقات تمويل لطائراتنا التي نتسلمها".

وأشار إلى استلام طيران ناس 3 طائرات في الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً "تسلم 4 طائرات أخرى في العام الحالي بإجمالي تمويل 350 مليون دولار".

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واعتبر أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطيران، وشركة ناس، هي مرحلة الضبابية، وفي أي وقت ستفتح المطارات العالمية، وما هو مستوى الطلب المستقبلي على الطيران، وتأثير عملية الركود الاقتصادي وهناك سيناريوهات متعددة خلال الفترة الحالية لقياس أثر الأزمة.

وكشف أن الشركة خفضت التكاليف بشكل كبير، عبر خفض تكاليف الموظفين من 40% إلى 50% والدخول في نقاشات مع مؤجري الطائرات من أجل خفض تكاليف استئجار الطائرات خلال فترة الأزمة، أو عمل فترة سماح للسداد.

وأشار إلى حزم المساعدة الحكومية في السعودية، والتي استفادت منها شركات الطيران عبر برنامج ساند لدعم الموظفين في السعودية.

وقال إن أزمة شركات الطيران مختلفة، لأن التكاليف الثابتة في هذا القطاع هائلة وبدون التدخل الحكومي لن تستطيع شركات الطيران أن تستمر.

وكشف عن وجود "لجان بيننا وبين عدة جهات حكومية لوضع برنامج الدعم لقطاع الطيران، والذي متوقع منه أن يكون هناك دعم كاف لجميع الشركات العاملة في منظومة الطيران في السعودية".

وأعرب عن أمله في أن يضمن هذا الدعم أن "تتعافى الشركات ويتعافى القطاع بشكل عاجل وحتى يعود نشاطنا إلى مستويات 2019 السابقة للجائحة".