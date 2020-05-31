مساهمون يطالبون بعزل أعضاء مجلس إدارة "الخضري"

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، اليوم الأحد، أنها تلقت خطاباً من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 5.007% تقريباً من رأس مال الشركة بطلب عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس السابق.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن المساهمين طالبوا بعزل عضو مجلس الإدارة علي عبدالله عبدالمحسن الخضري، وعزل عضو مجلس الإدارة جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري، وعزل عضو مجلس الإدارة فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري، ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس السابق نظير إساءتهم تدبير شؤون الشركة.

وطالبوا أيضا بتفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكم المختصة.

وأشارت الشركة إلى أن مجلس الادارة ناقش الطلبات في 22 مايو 2020، ووجه المجلس باتخاذ اللازم حياله حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذه الطلبات.