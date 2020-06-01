الخطوط التركية تذوق المر نفسه.. وتتوقع تراجع أعداد الركاب بـ60%

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، إلكر أيجي، إن الشركة تتوقع تعافيا بطيئا في الطلب العالمي بحلول نهاية أشهر الصيف لكن سيكون هناك تراجع نسبته 60% في أعداد الركاب هذا العام بالمقارنة مع التوقعات الأولية.



واستأنفت الناقلة التركية، التي كانت تسير رحلات إلى 126 دولة قبل تفشي فيروس كورونا، الرحلات المحلية اليوم الاثنين بعد نحو شهرين من تعليقها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تعود بعض رحلاتها الدولية اعتبارا من العاشر من يونيو حزيران.

موضوع يهمك نقلت صحيفة "حريت" التركية يوم الأربعاء عن إلكر أيجي رئيس شركة الخطوط الجوية التركية قوله، إن الشركة، التي أوقفت نحو نصف... الخطوط التركية ترجئ استلام طائرات بوينغ وإيرباص شركات





وارتفعت أسهم الشركة 1.9% بحلول الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش عقب صعودها 4.5% عند الفتح اليوم الاثنين.



وفي مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة، قال أيجي إن الشركة تتوقع أن الكيلومترات المتاحة للمقعد ستتراجع بنحو 55% عن تقديراتها الأولية لهذا العام، مشيرا إلى أن الخطوط التركية تتخذ العديد من الإجراءات لخفض النفقات التشغيلية وتأمين السيولة.



وأفاد أن الشركة لديها خطوط ائتمان بنحو ملياري دولار متاحة من بنوك تركية لم يجر السحب منها، إضافة إلى ما لديها من سيولة بقيمة 1.8 مليار دولار.