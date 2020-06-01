بسبب كورونا.. تراجع مبيعات هيونداي موتور 39% في مايو

قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن بيانات أولية تفيد بتراجع مبيعات مايو أيار 39% على أساس سنوي إلى 217 ألفا و510 سيارات في أنحاء العالم، مع استمرار تأثر الطلب العالمي في أسواق رئيسية سلبا من جراء جائحة كوفيد-19.

وكانت هيونداي موتور قد أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستعلق الإنتاج في كوريا الجنوبية، حيث أكبر قواعدها التصنيعية، لتصبح أول شركة كبيرة لصناعة السيارات خارج الصين تقوم بهذه الخطوة بعد اضطراب إمدادات قطع الغيار بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان عدد كبير من شركات تصنيع السيارات العالمية، منها تسلا وفورد وبي.إس.إيه بيجو ستروين ونيسان اليابانية وهوندا موتور، أوقفت بالفعل العمل في بعض مصانعها في الصين تماشياً مع تعليمات أصدرتها الحكومة.

وربما يؤدي قرار هيونداي بوقف خطوط التجميع في كوريا الجنوبية إلى تأخر تعافيها من انخفاض المبيعات.