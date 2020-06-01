مصر.. 5 مليارات دولار صادرات زراعية وغذائية

أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبدالحميد الدمرداش، في مقابلة مع "العربية" أن صادرات مصر من القطاعات الغذائية والزراعية تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف أن مصر تصدر إلى حوالي 80 دولة وتكتل حول العالم، من بينها الدول الخليجية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، موضحاً أن مصر تصدر الصادرات الزراعية إلى الصين منذ 5 سنوات.

واعتبر أن فتح الأسواق الجديدة، جرى العام الماضي، مؤكدة أن فتح سوق زراعي جديد للتصدير الزراعي يأخذ وقت طويل جداً بسبب المعايير الحجرية والمعايير الزراعية في كلا البلدين المصدر والمستورد.

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ونجحت الشركات المصرية في فتح نحو 20 سوقا تصديرية جديدة، نتيجة أزمة كورونا في بعض الدول المنافسة مثل إسبانيا وتركيا، حيث استطاع مصدرو الحاصلات الزراعية تصدير ملايين الأطنان من الخضراوات الطازجة لمختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن تشهد صادرات القطاع الزراعي نموا يتراوح ما بين 10 إلى 15% نهاية العام الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب من بعض الدول، خاصة السعودية والإمارات، وبعض دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وكشفت الإحصائيات الأولية لوزارة التجارة والصناعة، أن صادرات السلع المصرية، حققت زيادة بنسبة 2% في الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 6.7 مليار دولار.

وجاء قطاع الحاصلات الزراعية فى المرتبة الرابعة من حيث القيم المحققة للصادرات المصرية بالربع الأول من العام، بعد أن سجل قيمة صادرات 821 مليون دولار خلال تلك الفترة.

ويعد البصل الأحمر والثوم والبرتقال من أهم السلع التى ارتفع الطلب عليها خلال الفترة الاخيرة، فى حين تعتبر دول إيطاليا والسعودية والإمارات من أبرز الدول التى صدرت لها الشركات المصرية مؤخرا.