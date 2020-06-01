مجموعة الحكير تعود إلى الربحية في الربع الأول بمليوني ريال

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة 2.11 مليون ريال أرباح، مقابل 32.06 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك رغم تراجع إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 11.4% لتصل إلى 23.05 مليون ريال.

وعزت الشركة تحقيق صافي أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي خسائر في الربع المماثل من العام السابق إلى إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء خلال العام الماضي شملت مواقع فندقية وترفيهية وتجارية والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، ونتج عن اغلاق تلك المواقع انخفاض في الايرادات بمبلغ 14.7 مليون ريال.

وتأثر إيرادات القطاع الترفيهي سلباً بسبب الإغلاق المؤقت لجميع المواقع الترفيهية في 15 مارس 2020 وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وفقا للشركة.

وقابل ذلك انخفاض في اجمالي المصاريف بمبلغ 63.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك لانخفاض التكاليف المباشرة بمبلغ 51.3 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب الحصول على إعفاءات من القيمة الإيجارية بمبلغ 23.6 مليون ريال لبعض المواقع الفندقية والترفيهية والتجارية المستأجرة، وذلك تزامناً مع فيروس كورونا المستجد. انخفاض مصاريف الرواتب والاجور بمبلغ 7.1 مليون ريال ومصاريف الإهلاك بمبلغ 7.8 مليون ريال وتكاليف الطاقة بمبلغ 4.8 مليون ريال ومصاريف اخرى بمبلغ 8.0 مليون ريال.

وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7.0 مليون ريال بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والاجور، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 3.2 مليون ريال، وانخفاض الأعباء المالیة على التزامات عقود الإيجار بمبلغ 2.4 مليون ريال. ولكن ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 0.6 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع مبلغ القروض.

كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 0.3 مليون ريال، كذلك ارتفعت حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 0.2 مليون ريال.