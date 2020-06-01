مصدر: 1.7 مليار دولار كلفة إغلاق نيسان مصانعها في برشلونة

قال مصدر نقابي لرويترز، اليوم الاثنين، إن نيسان موتور قدرت أن إغلاق مصانعها في برشلونة قد يكلفها ما يصل إلى 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار).



وامتنع متحدث باسم شركة صناعة السيارات اليابانية عن التعقيب.



وقرار مغادرة برشلونة أعلنته نيسان الأسبوع الماضي في إطار خطة لإنعاش نشاطها أثارت احتجاجات للعمال وتعهدا من الحكومة الإسبانية بعمل كل ما في وسعها لإقناع الشركة بالبقاء.

موضوع يهمك سجلت نيسان موتور خسارة صافية قدرها 671 مليار ين، بما يعادل 6.2 مليار دولار للسنة المنتهية في مارس/آذار الماضي، حيث أثر... "نيسان" تسجل أكبر خسائر سنوية منذ 2009 بقيمة 6.2 مليار دولار شركات





ونقلت صحيفة لافانجارديا التي مقرها برشلونة في وقت سابق اليوم عن وثائق لنيسان قولها إن إغلاق مصانعها قد يكلف الشركة 1.45 مليار يورو، معظمها في صورة مدفوعات إلى حوالي ثلاثة آلاف عامل سيجري الاستغناء عنهم.



وقال المصدر النقابي إن نيسان أبلغت العمال قبل أسابيع قليلة بأن إغلاق مصانعها الثلاثة في برشلونة سيكلفها حوالي 1.5 مليار يورو.

سجلت نيسان موتور خسارة صافية قدرها 671 مليار ين، بما يعادل 6.2 مليار دولار للسنة المنتهية في مارس/آذار الماضي، حيث أثر تفشي فيروس كورونا الجديد على المبيعات.

وتتجاوز النتيجة المالية السنوية صافي خسارة الشركة البالغة 233 مليار ين للأشهر الـ 12 المنتهية في مارس 2009، وهو عام الأزمة المالية العالمية. وخسرت الشركة 684 مليار ين في عام 1999 والذي شهد تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي بدأها الرئيس السابق، كارلوس غصن.

وقالت نيسان في بيان "إن وباء COVID-19 العالمي أثر بشكل كبير على إنتاج ومبيعات وأنشطة نيسان التجارية الأخرى في جميع المناطق".

وقالت إن الخسارة تضمنت 603 مليارات ين من التكاليف المرتبطة بإعادة الهيكلة وانخفاض القيمة لأنها "ركزت على تحسين العمليات التشغيلية".

وسجلت شركة نيسان أرباحاً صافية بلغت 319 مليار ين في العام السابق.