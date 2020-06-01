طيران الإمارات: إعادة بناء شبكة الرحلات قد تستغرق 4 سنوات

قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، اليوم الاثنين، إن إعادة بناء شبكة رحلات الشركة التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا قد تستغرق 4 سنوات.

وأوضح في مقابلة عبر الإنترنت "أعتقد أنه على الأرجح بحلول 2022\2023 أو 2023\2024 سنشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بدرجة ما وستشغل طيران الإمارات شبكتها كما كانت من قبل ومن المأمول أن يكون ذلك بنفس النجاح السابق".

موضوع يهمك أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الأحد أنها قررت إنهاء خدمات "مجموعة" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا... طيران الإمارات تسرح عدداً من موظفيها بسبب كورونا شركات

وكانت الشركة التي مقرها دبي تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلدا قبل أن تعلق رحلات نقل الركاب في مارس آذار لتكتفي بخدمات محدودة منذ ذلك الحين.

وكانت مجموعة "طيران الإمارات" قد أعلنت الأحد أنها قررت إنهاء خدمات "مجموعة" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ولكن بدون تحديد عددهم.

وقالت المجموعة في بيان "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم".

وأضاف البيان "بعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتنا، كان من المحتم علينا اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا". وتوظف المجموعة الإماراتية نحو 100 ألف شخص بحسب "فرانس برس".

وأعلنت المجموعة في آذار/مارس الماضي خفض الرواتب الأساسية مؤقتا بنسب تراوحت بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها.

وكانت المجموعة توقعت في 10 أيار/مايو مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته.