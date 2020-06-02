أبل تخفض أسعار آيفون في الصين.. لهذا السبب

خفضت شركة أبل أسعار أحدث أجهزة آيفون في الصين قبل مهرجان التسوق عبر الإنترنت الرئيسي.

حيث تتطلع الشركة إلى مواصلة الزخم الذي شهدته بعد العودة التدريجية للحياة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد الإغلاق الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا، لكن الموقع الرسمي الصيني للشركة الأميركية لا يظهر تخفيضات الأسعار هذه.

وتبيع أبل منتجاتها في الصين عبر قنوات مختلفة، وتمتلك الشركة متجرًا رسميًا على موقع التجارة الإلكترونية (Tmall) المملوك لشركة (علي بابا) Alibaba، كما أن موقع (JD.com) يعد موزعًا رسميًا لمنتجات أبل، وتعمل الشركة الأميركية بشكل وثيق مع عملاق التسوق عبر الإنترنت فيما يتعلق بالتسعير.

ويمكن للمستخدمين عبر موقع (Tmall) شراء هاتف (iPhone 11) نسخة 64 غيغابايت مقابل 4779 يوانًا (669.59 دولارًا أميركيًا)، أي أقل بنسبة 13% من سعر البيع الأصلي البالغ 5499 يوانًا، ويبدأ سعر هاتف (iPhone 11 Pro) من 7579 يوانًا، مما يعني أنه أقل من سعر البيع الأصلي البالغ 8699 يوانًا.

ويدرج هاتف (iPhone Pro Max) بسعر 8359 يوانًا مقابل السعر الأصلي البالغ 9599 يوانًا، بينما يسعر هاتف (iPhone SE) الصادر حديثًا، وهو الأرخص في مجموعة آبل، بسعر 3099 يوانًا، مقابل سعره الأصلي البالغ 3299 يوانًا.

ويقدم البائعون الآخرون خصومات أيضًا على كل من (JD.com) و (Tmall)، وتوضح الخصومات الكبيرة على العلامات التجارية الرئيسية، مثل أبل، المنافسة الشديدة بين عمالقة التجارة الإلكترونية في البلاد، والتنافس على اهتمام المستهلكين.

وتشتهر شركة أبل بالرقابة الشديدة على الأسعار عبر البائعين التابعين لها، ومن الشائع بالنسبة لهم تقديم خصومات على منتجات الشركة العملاقة، لكن من غير الشائع رؤية تخفيضات ضمن متاجر أبل الرسمية في الصين، وقال (ويل وونغ) Will Wong، مدير الأبحاث في (IDC): "إنها المرة الثانية التي تشارك فيها أبل في حدث 18 يونيو".

وغالبًا ما كانت التخفيضات السابقة لأسعار آيفون تحدث بسبب نقص الطلب على الهواتف الذكية، لكن أبل تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا في الصين بعد إغلاق البلاد خلال ذروة تفشي الفيروس التاجي الذي أجبر عملاقة التكنولوجيا الأميركية على إغلاق متاجرها.