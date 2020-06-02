أكبر شركة مجوهرات في العالم لن تشتري الذهب والفضة مجددا

ستتخلى أكبر شركة مجوهرات في العالم عن شراء الذهب والفضة الخام، ضمن استراتيجية جديدة وضعتها لزيادة جاذبية أسهمها للمستثمرين في العالم.

وأعلنت شركة باندورا "Pandora" أنها ستتوقف عن شراء الذهب والفضة من شركات التعدين، وستتحول إلى تدوير المعادن النفيسة.

وستبدأ الشركة سياستها الجديدة، في عام 2025، وهو ما سيساعد الشركة التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها، في زيادة جاذبيتها للمستثمرين الشغوفين للأصول التي تلبي الاحتياجات البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5% عند بدء التداولات في سوق الأسهم بالدنمارك، وهو ما ساهم في زيادة قيمتها السوقية منذ بداية العام لـ 20%، فيما شهد مؤشر كوبنهاجن تراجعا بنسبة 0.1% خلال تداولات اليوم، وفقا لبلومبيرغ.

وقال المتحدث باسم شركة باندورا أن تغير سياسة الشركة، لن يكون له أي تأثير على التكاليف.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلكساندر لاسيك أن السياسة الجديدة لن تؤثر على جودة المجوهرات التي تصنعها الشركة.

وأضاف: "المعادن التي جرى استخراجها منذ قرون مضت في حالة جيدة تماما مثل المعادن المستخرجة حديثا... الحاجة إلى اتباع سياسات عمل مستدامة أصبح أكثر أهمية".

وأوضح أن اعتماد الشركة على إعادة تدوير المعادن سوف يساهم في تقليص انبعاثات الكربون بنسبة الثلثين للفضة، وبنسبة 99% للذهب. وأشار إلى أن أحد الفوائد الرئيسية للبيئة هو تقليص استهلاك المياه التي تستخدم في عمليات استخراج المعادن.