احتجاجات أميركا "تعرقل" فعاليات 4 شركات عالمية

أثرت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة والتي جاءت بعد مقتل GOERGE FLOYED على أيدي عناصر الشرطة الأميركية، على العديد من فعاليات وأحداث الشركات العالمية.

فقد أجلت شركة " SONY " مؤتمرها الافتراضي، والذي كان من المتوقع أن يناقش إطلاق وحدتها الجديدة للألعاب PlayStation 5 .

كما أجلت كل من شركات Electronic Arts و Airbnb Inc و Alphabet اجتماعات افتراضية ومؤتمرات صحافية لإطلاق منتجات جديدة، وذلك نتيجة للمظاهرات المندلعة في الولايات المتحدة.

شهدت الولايات المتحدة على مدى الأيام الماضية تظاهرات واسعة احتجاجا على مقتل المواطن الأميركي الأسمر جورج فلويد الأسبوع الماضي على يد أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس، تخللتها بعض عمليات شغب وتكسير ونهب للمحال التجارية.

وفي موجة جديدة من عمليات العنف، أفادت السلطات الأميركية الثلاثاء بأن رجل شرطة أصيب بالرصاص في لاس فيغاس، مضيفة أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار آخر.

كما أوضحت الشرطة أن عنصر الشرطة تعرض لإطلاق نار في شارع لاس فيغاس ستريب، في حين شارك رجل شرطة آخر في إطلاق نار بوسط المدينة، في لاس فيغاس بوليفارد.