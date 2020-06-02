التمييز العنصري.. قضية تشغل اهتمام إدارة الشركات

موضوع "التمييز العنصري" أصبح القضية الأبرز التي تشغل اهتمام الشركات والمؤسسات المالية الأميركية، التي استنكرت بشدة مقتل "جورج فلويد" صاحب الأصول الإفريقية.

وصرح المدير المالي لـ"سيتي غروب"، مارك مايسون، أنه على الرغم من توليه هذا المنصب في بنك عالمي، فإن مقتل "فلويد" ذكره بالمخاطر التي يواجهها الأميركيون السود مثله في عيش حياتهم اليومية.

فيما عبر وي مور، الرئيس التنفيذي لتطبيق تداول الأسهم ،"روبن هود"، عن شعوره بعدم الأمان كونه صاحب بشرة سمراء.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت مجموعة من قادة الأعمال تضامنها في الحرب ضد عدم المساواة، معلنة أن "حياة السود مهمة".

وبدورها، خصصت بعض الشركات إعلانات للاستجابة لأزمة مقتل "جورج فلويد"، إذ قامت شركة Nike - على سبيل المثال باستبدال شعارها "Just Do It" - بشعار " لا تفعل ذلك. لا تتظاهر بأنه لا توجد أي مشكلة في الولايات المتحدة".

فيما قامت شركة غوغل بتأجيل حدث إطلاق منتج لها في الثالث من يونيو، مؤكدة أن الوقت غير مناسب للاحتفال.

ومن جهة أخرى أعلن العديد من الرؤساء التنفيذيين عن تبرعات للجماعات التي تحارب الظلم - من العنصرية إلى وحشية الشرطة، على حد وصفهم.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة أوبر أنه سيتبرع بمليون دولار لمجموعتين تعملان على جعل نظام العدالة الجنائية الأميركي أكثر عدلاً.

وبدوره، شدد بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة يونيليفر على أن قادة الأعمال يجب أن يؤدي دوراً قيادياً، ليس فقط لأن التمييز العنصري لا يمثل أي مجتمع متقدم بل لكي نحصل على اقتصاد عادل.